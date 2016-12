निर्वासन से पाकिस्‍तान वापस लौटते ही पूर्व राष्‍ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अलापा कश्‍मीर का राग। कहा कश्‍मीर बनेगा पाकिस्‍तान। पत्‍नी और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पुण्‍यतिथि पर लौटे पाक।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 9:52 [IST]

English summary

Pak's former President Asif Ali Zardari says Kashmir will become Pakistan.