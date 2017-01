जमात-उद-दावा( जेयूडी)के मुखिया हाफिज सईद को अपने ही बयान की वजह से झेलनी पड़ी शर्मिंदगी। चीन और रूस को पाकिस्‍तान में आतंकवाद के लिए बताया जिम्‍मदार। कहा पाकिस्‍तान बढ़ाए दोनों देशों पर दबाव।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 10:03 [IST]

English summary

Lashkar-e-Taiba Chief Hafiz Saeed's Organisation quoted him saying that Russia and China had a role in spreading terrorism in Pakistan.