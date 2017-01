शपथ लेने के बाद नए राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने दी पाकिस्‍तान को अप्रत्‍यक्ष तौर पर चेतावनी। धरती पर से चरमपंथी इस्‍लामिक आतंकवाद को खत्‍म करने का किया ऐलान।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 23:49 [IST]

English summary

New US President Donald Trump warns Pakistan in his inauguration speech. He has promised US citizen to eradicate radical Islamic Terrorism from earth.