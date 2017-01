लश्‍कर-ए-तैयबा के सरगना और मोस्‍ट वांटेंड आतंकी हाफिज सईद ने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाज शरीफ नहीं बल्कि वह जवाब देता है। कहा पीएम मोदी जवाब उसको देते हैं न कि नवाज शरीफ को।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 10:06 [IST]

English summary

'Nawaz Sharif does not reply to Narendra Modi. It is I who reply to Modi', the big boss of the Lashkar-e-Tayiba, Hafiz Mohammad Saeed said in a brazen disclosure.