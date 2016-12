लश्‍कर-ए-तैयबा के चीफ और मोस्‍ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद ने कहा इंडियन आर्मी कर रही कश्‍मीर में लोगों पर अत्‍याचार। पाकिस्‍तान की नवाज शरीफ सरकार से की भारत से दोस्‍ती न करने की गुजारिश।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 18:02 [IST]

English summary

Lashkar chief Hafiz Saeed asks Pakistan government not to get friendly with India.