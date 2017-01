पाकिस्तान ने आरएसएस-शिव सेना को आतंकी संगठन कहा, भारत ने पलटकर लताड़ा

भारत ने कहा कि लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठनों को प्रश्रय दे रहा पाकिस्तान दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए हताशा में ऐसा बयान दे रहा है।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 11:13 [IST]

India slammed Pakistan for lebelling RSS, Shiv Sena and other organisations as terror outfits, calling it a desperate attempt.