बीसीएफ जवान के वीडियो की पाक में भी चर्चा, जानिए क्या बोले पाकिस्तानी

नई दिल्ली। बीएसएफ जवान तेजबहादुर यादव का सोमवार को सामने आया वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के लोग तो ट्विटर और फेसबुक पर इस वीडियो को लेकर अपना गु्स्सा निकाल ही रहे है एक और देश के लोग भी इस वीडियो पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी पिछले दो दिनों से इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है। पाक में #BSFSoldiersfacingfoodcrises से ट्विटर पर खूब ट्वीट हो रहे हैं। क्या है इस वीडियो पर पाकिस्तानियों को रिएक्शन ये हम आपको बता रहे हैं।

पाकिस्तानी ट्विटर पर इस वीडियो का हवाला देकर भारत का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। उनके रिएक्शन कुछ ऐसे हैं। हसन खान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा हंगर स्ट्राइक वाले सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। अफसान नाम के यूजर ने लिखा है, अरे आपने पाक सैनिकों से खाना क्यों नहीं मांगा। जीशान खान ने लिखा, सर्जिकल स्ट्राइक भूल जाइए जवानों को खाना दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। वालिद के नामक एक यूजर ने लिखा, संयुक्त राष्ट्र को दुनिया की भूखी सेना की मदद करनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के ही कुछ यूजर्स ने इस पर मजाक ना करने की भी ताकीद की है और कहा है कि फौजी तो फौजी होता है, वो किसी भी देश का हो उसकी परेशानी की मजाक नहीं करनी चाहिए। देखिए कुछ ट्वीट



Poor toiletless nation, Pathetic foodless Army, Rapes and mass molestation. It's India for you. #BSFSoldiersFacingFoodCrisis

भारत में दो दिन से लगातार बीएसएफ जवान तेज बहादुर की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है, इसको लेकर लगातार लोग अपने विचार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। भारत में इस वीडियो के बाद ज्यादातर लोगों में सेना को पर्याप्त सुविधा ना मिलने पर गुस्सा है। सुल्तान नाम के ट्विटर यूजल ने लिखा है, हमें अपने आप पर शर्म आ रही है कि हम आपको दाल रोटी तक नहीं खिला सकते। आदर्श सिंह लिखते हैं, जवान ने कहा साहब खाना खराब है, साहेब लोगों ने कहा जवान खराब है। भारतीय ट्विटर यूजर्स में सरकार को लेकर भी गुस्सा दिख रहा है। सहवाग, कैफ और योगेश्वर जैसे बड़े खिलाड़ी भी फौजी के समर्थन में आ चुके हैं।



#BSFjawan We are proud of you , shame on we tax payer citizens , not able to feed our soldiers even dal and chapati ..