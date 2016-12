यूनाइटेड नेशंस (यूएन) के नए प्रमुख एंटोनिया गुटेरेश को भारत के खिलाफ एक डॉजियर सौंपेन को तैयार पाकिस्‍तान। डॉजियर में भारत के नागरिका कुलभूषण जाधव को जासूस साबित करने की कोशिशों के तहत सुबूत।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 12:53 [IST]

English summary

Pakistan has started playing dirty tricks with India with its latest dossier on Indian interference. This dossier will be handed over to the new United Nations chief.