हाफिज सईद ने दी धमकी, अगर सिंधु का पानी रोका तो नदियों में बहेगा खून

जमात-उद-दावा और लश्‍कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने दी भारत को सिंधु जल समझौता तोड़ने पर दी खामियाजा भुगतने की धमकी। कहा अगर खत्‍म करने के बारे में सोचा तो नदियों में बहेगा खून।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 15:48 [IST]

Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed has threaten India and said if India scraps Indus Treaty, there will be blood in rivers.