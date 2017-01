लश्‍कर-ए-तैयबा के चीफ और मोस्‍ट वांटेंड आतंकी हाफिज सईद ने कहा जम्‍मू कश्‍मीर के अखनूर में हुआ आतंकी हमला उसके लड़ाकों की बहादुरी। हाफिज ने 30 लोगों के मारने का दावा किया, इंडियन आर्मी ने कहा बकवास।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:42 [IST]

Lashkar-e-Taiba Cheif Hafiz Saeed has said that a terror attack in Akhnoor Jammu was carried out by his boys. However, Indian Army denied his claim.