इंटेलीजेंस ब्‍यूरों (आईबी) सूत्रों के मुताबिक पाकिस्‍तान में सार्वजनिक रैली करने और सार्वजनिक जगहों पर जाने से लश्‍कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को किया जा सकता है बैन।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 10:11 [IST]

English summary

In what could be considered as a major victory to India, the public appearances of Lashkar-e-Tayiba chief, Hafiz Saeed is likely to be banned in Pakistan.