पाकिस्‍तान सेना के पूर्व मुखिया जनरल राहील शरीफ एक बार फिर एक सेना का नेतृत्‍व करने को तैयार। इस्‍लामिक देशों की सेना के जनरल बनेंगे राहील और सऊदी अरब में होगी पोस्टिंग।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 13:37 [IST]

English summary

Former army chief Raheel Sharif to lead Islamic military alliance and he will be posted in Saudi Arabia.