दूसरी बीवी की चाह में विक्षिप्त के हाथों सौंप दी 13 साल की बेटी

एक पिता ने अपनी 13 साल की बेटी को उससे तीन गुना उम्र के शख्स से कर दी। उसने ये शादी इसलिए कर दी ताकि वो इस विक्षिप्त शख्स की बहन को अपनी दूसरी बीवी बना सके।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 11:48 [IST]

English summary

Father exchanges underage daughter with disabled man for second wife in pakistan