सीपीईसी के बहाने पाक को फिर मिली चीन से बड़ी राशि, अब तक 1.025 ट्रिलियन रुपए

चीन, चीन-पाकिस्‍तान आर्थिक कॉरीडोर (सीपीईसी) के तहत आने वाले तीन नए प्रोजेक्‍ट्स के लिए पाकिस्‍तान को देगा 107.76 बिलियन रुपए। सीपीईसी के लिए पाक को चीन की ओर से मिल चुके हैं 1.025 ट्रिलियन रुपए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 15:29 [IST]

English summary

China has decided to give more money to Pakistan for the three new projects as part of China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).