पाकिस्‍तान के कुर्रम वैली में शनिवार को एक बाजार में ब्‍लास्‍ट के बाद 20 लोगों की मौत। करीब 50 लोग हैं घायल।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 17:07 [IST]

English summary

20 people have been killed in a blast in Pakistan's Kurram Agency.