पाक में बड़ी राजनीतिक पारी की ओर बिलावल भुट्टो, बनेंगे विपक्ष के नेता

पाकिस्‍तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और पूर्व राष्‍ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे हें बिलावल भुट्टो। ऑक्‍सफोर्ड गेजुएट बिलावल विपक्ष के प्रभावी नेता खुर्शीद शाह को रिप्‍लेस कर सकते हैं।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 14:08 [IST]

English summary

Bilawal Bhutto has been elected for Pakistan's National Assembly and after his election he is all set to become the leader of opposition.