अब पाकिस्तान में भी नोटबंदी, 5000 रुपए के नोट पर पाबंदी का प्रस्ताव पास

भारत की नोटबंदी के बाद अब पड़ोसी पाकिस्तान की संसद में डिमोनेटाइजेशन के एक प्रस्ताव को भारी समर्थन के साथ पारित किया गया है।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 3:34 [IST]

English summary

Pakistan is on the way of demonetisation to curb black money in the country. The senate passed a resolution to ban 5000 rupees note.