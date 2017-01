ड्यूटी के दौरान मोती यादव चुपके से निकल गया। वो सादे कपड़े में अपने चार साथियों के साथ नोएडा सेक्‍टर 18 स्थित सेंटर स्‍टेज मॉल पहुंचा।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 16:07 [IST]

English summary

High on alcohol and power, a police constable along with a group of men allegedly misbehaved with three women, who had come to celebrate the New Year's eve at a pub in the Centre Stage Mall on Saturday.