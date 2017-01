मणिपुर के युवक को पूरे ऑफिस ने पीटा, कपड़े उतारकर कराई परेड

पहले तो मणिपुर के इस युवक से बाउंसर की उपस्थिति में पूछताछ की गई और फिर पूरे ऑफिस द्वारा उसे पीटा गया। इतना ही नहीं, उसके कपड़े उतरवाकर उसकी परेड भी कराई गई।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 20:55 [IST]

English summary

youth of manipur beaten by company owner and staff