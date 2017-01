आज की सुबह दिल्ली में पड़ी 4 साल की सबसे तगड़ी सर्दी, जानिए कितना रहा पारा

दिल्ली में बुधवार की सुबह इस सीजन की सबसे सर्द सुबह रही है, क्योंकि पारा 4 डिग्री तक गिर गया है। इस ठंड का सबसे बड़ा कारण पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी के बाद चल रही ठंडी हवाएं हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 14:31 [IST]

English summary

wednesday morning is the coldest in this season mercury fall to 4 degree