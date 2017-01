पढ़ें कैसे दिल्ली मेट्रो की मदद से पाई CAT 2016 में सफलता

दिल्ली मेट्रो में अपने सफर के वक्त का सही इस्तेमाल कर विराट गुप्ता ने कैट में 99.84 प्रतिशत अंक हासिल किया।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 20:44 [IST]

English summary

One has rightly said, traveling makes you wiser! Travelling via metro not only helps to reach destination on time, but also it matters how one should utilse their time well.