दिल्ली सरकार का एक जनवरी से एक महीने के लिए यह व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव था। एसी व नॉन एसी दोनों बसों में तीन अलग-अलग स्लैब को खत्म कर एक स्लैब लाने की तैयारी है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 15:17 [IST]

English summary

People taking public transport in Delhi will have to wait for some more time to travel in DTC and cluster buses on reduced fares as the government has “sought comments” from its departments on slashing charges by 75 per cent.