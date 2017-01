हाई सिक्योरिटी वाले लुटियन्स जोन तक पहुंचे चोरों के हाथ, चुरा रहे हैं अधिकारियों की नंबर प्लेट

अब चोरों की हिम्मत इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह दिल्ली के हाई सिक्योरिटी वाले लुटियंस जोन को भी टारगेट कर रहे हैं। हाल ही में वहां से नंबर प्लेट चोरी होने की खबरें आई हैं।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 16:05 [IST]

English summary

number plate missing from the high security area lutyens zone of delhi