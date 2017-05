नकारात्मक राजनीति का अंत हुआ, एमसीडी जीते हैं आगे दिल्ली विधानसभा भी जीतेंगे- अमित शाह

बीजेपी चीफ अमित शाह ने दिल्ली के नये बीजेपी पार्षदों को धन्यवाद कार्यक्रम संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है.इस जीत से बीजेपी की जिम्मेदारी बढ़ गई है

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 11:46 [IST]