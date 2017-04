तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए-प्रधानमंत्री

तीन तलाक जैसे मुद्दे पर समाधान के लिए मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना चाहिए

Saturday, April 29, 2017, 13:01 [IST]

muslims has to find the solution of triple talaq issue