अन्ना के खिलाफ रिट्वीट मामले में मनीष सिसोदिया की सफाई- मेरा अकाउंट हैक किया गया

मनीष सिसोदिया ने बताया की उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। उन्होने अन्ना के खिलाफ किसी ट्वीट को रिट्वीट नहीं किया है। सिसोदिया ने कहा कि वो उस रिट्वीट को डिलिट करने की कोशिश कर रहे हैं।

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 12:17 [IST]

English summary

manish sisodia has given clarification on retweet issue against anna hazare