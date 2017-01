न्‍यू ईयर की पार्टी के दौरान बार के डांस फ्लोर पर एक युवक नशे में इसकदर बेकाबू हो गया कि उसने खुद अपने सिर पर बीयर की बोतल मार ली।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:05 [IST]

English summary

A 30-year-old businessman died after he allegedly smashed a beer bottle on his head following a pub brawl in south Delhi's Hauz Khas area on New Year's Eve.