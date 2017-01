सोमलाल फल बेचने का काम करता है। उसकी उम्र 24 साल है। सूत्रों से प्राप्‍त जानकारी के मुताबिक सोमपाल ने खुदकुशी नहीं की बल्‍कि लॉकअप में पिटाई किए जाने से उसकी मौत हुई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 12:24 [IST]

English summary

A 24-year-old man first fell to death under mysterious circumstances from the terrace of the Adarsh Nagar police station following which some policemen allegedly dumped his body elsewhere to pass it off as an unidentified corpse.