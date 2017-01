बैजल ने केजरीवाल सरकार के उस प्रस्‍ताव को लौटा दिया है जिसमें डीटीसी बसों के किराए में 75 फीसदी कटौती का प्रस्ताव था। उन्‍होंने प्रस्ताव को लौटाने के पीछे वित्त मंत्रालय की मंजूरी न होने का हवाला दिया

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 12:07 [IST]

English summary

The file on the Delhi government's proposal to slash DTC bus fares by 75% has been returned by the new lieutenant governor, Anil Baijal.