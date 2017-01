दुनिया भर में मशहूर वैक्‍स अट्रैक्‍शन सेंटर के रूप में प्रसिद्ध मैडम तुसाद सेंटर अब भारत में भी खुलने जा रहा है। मैडम तुसाद सेंटर की शुरुआत देश की राजधानी दिल्‍ली में जून से होगी।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 15:08 [IST]

English summary

India's first Madame Tussauds wax attraction centre to open in Delhi in June