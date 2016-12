आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बेसमेंट स्थित यह ऑफिस अलकनंदा लॉकर्स के नाम से था। आयकर विभाग को मौके से बरामद कई गोपनीय दस्तावेज मिले हैं।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 14:17 [IST]

English summary

Income tax department found lockers and safe from a basement of saket mall of delhi.