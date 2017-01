जानकारी के मुताबिक किशोरी फुटपाथ पर गुजर-बसर करती थी। उसी दौरान आरोपियों ने उससे रेप किया। उसके बाद मरने के लिए छोड़ दिया।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 17:12 [IST]

English summary

Gang rape with 7 months pregnant girl, police found her lying on road in Delhi.