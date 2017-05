आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाने वाले विधायक अमानतुल्लाह खान को पार्टी से निकाल दिया गया।

Subscribe to Oneindia Hindi

नई दिल्‍ली। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाने वाले विधायक अमानतुल्लाह खान को पार्टी से निकाल दिया गया। इस फैसले पर अमानतुल्लाह खान ने अपना दुख जताया है। अमानतुल्लाह ने कुमार विश्‍वास पर भाजपा एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया था। आप के पूर्व नेता अमानतुल्लाह का कहना है कि वह अपने बयान पर अभी कायम हैं। अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्‍वास पर दिए बयान पर कायम रहने की बात कहते हुए एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि छोड़िए जी, वह तो बड़े लीडर हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का यह अपना फैसला है,जो उन्हें स्वीकार है। आपको बताते चलें कि अमानतुल्लाह खान ने विश्‍वास के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते हुए भाजपा के साथ मिलकर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया था। कहा जा रहा है कि कुमार विश्‍वास उन्हें पार्टी से बाहर किए जाने पर अड़ गए थे। बुधवार को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक के बाद अमानतुल्लाह खान को पार्टी से निलंबित किए जाने का फैसला हुआ। यह भी कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास की अन्य मांगों को भी मान लिया गया है, जिनमें कार्यकर्ताओं से संवाद, पार्टी के सदस्यों पर भ्रष्टाचार की शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई और 'वी द नेशन' वीडियो पर माफी न मांगना शामिल हैं।

WHAT OTHERS ARE READING