केजरीवाल सरकार के विकास का सच जानने, बीजेपी सांसद ने झुग्गियों में बिताई रात

मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने ये कोशिश झुग्गियों का रियलिटी चेक जानने के लिए शुरू किया है। मेरी कोशिश ये है कि इस कदम के जरिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के विकास के दावे का सच जान सकूं।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:14 [IST]

English summary

Delhi BJP chief Manoj Tiwari spent New Year night with slum in south Delhi area.