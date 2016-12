पीडि़ता को सजा देने की जिरह चल रही थी उसी दौरान अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आरोपी ने पीडि़ता द्वारा पुलिस को दिए गए बयान का वीडियो प्‍ले कर दिया।

Tuesday, December 20, 2016, 16:03 [IST]

English summary

The video recording of a 15-year-old girl's confidential statement to Delhi police after she was allegedly gangraped by three men in Paharganj was reportedly shown in a sessions court as "proof" of an accused's innocence.