भाजपा नेता विजेंदर गुप्‍ता ने बीते जुलाई माह में निकुंज अग्रवाल की नियुक्ति को कटघरे में खड़ा किया था। गुप्‍ता ने निकुंज को केजरीवाल का रिश्‍तेदार बताया था और जांच की मांग की थी।

Friday, December 30, 2016, 15:28 [IST]

In what could spell more trouble for the Delhi government, the CBI has registered a case in connection with alleged irregularities in the appointment of Dr Nikunj Aggarwal as officer on special duty (OSD) to Health Minister Satyendar Jain.