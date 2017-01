अनीश ने पुलिस को बताया कि वो र‍वि की पत्‍नी से प्‍यार करता था। जुलाई 2016 में रवि ने उससे शादी कर ली थी। अनीश चाहता था कि रवि को छोड़कर उसकी पत्‍नी उसके पास आ जाए।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 14:36 [IST]

English summary

A man was murdered in Sadar Bazaar area of Delhi in a very bizarre manner. On Jan 7, late in the evening he was injected with poison while walking on road, owing to which he succumbed to death within 24 hours.