नई दिल्‍ली। भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से आम आदमी पार्टी की मान्‍यता रद्द करने की चेतावनी के बाद दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दिए गए जवाब को सोशल मीडिया साइट पर डाला है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के आयुक्‍त नसीम जैदी का पत्र लिखते हुए कहा है कि भारतीय चुनाव आयोग मुझे अपना ब्रांड एंबेस्‍डर बना ले, देखिएगा दो साल में पार्टियां पैसा बांटना बंद कर देंगी।

अरविंद केजरीवाल के दो पेज के पत्र में सीधे तौर पर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया गया है। पत्र में अरविंद केजरीवाल ने लिखा हे कि पिछले चुनाव आयोग 70 वर्षों से चुनावों में पैसे के चलन को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि मेरा यह बयान कि दूसरी पार्टी वाले पैसे देंगे तो उसे ले लेना, पर वोट झाड़ू को ही देना। इस बयान से रिश्‍वतखोरी बंद होगी। चुनाव आयोग के सामने दावा करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग मेरे इस बयान को अपना ले और इसका खूब प्रचार करे तो दो साल में सभी पार्टियां पैसा बांटना बंद कर देंगी।

पत्र में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव का हवाला देते हुए इस बयान का असर वहां देखने को मिला था। दिल्‍ली विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस से पैसा लिया पर अपना मतदना आम आदमी पार्टी के पक्ष में कर दिया। अब दिल्‍ली विधानसभा चुनावों में यह होगा कि अगली बार दोनों पार्टियां दिल्ली में पैसा बांटना बंद कर देंगी क्योंकि दोनों पार्टियों को पता चल गया है कि लोगों को पैसा बांटने से कोई फायदा ही नहीं हुआ।

भारतीय चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गोवा में दूसरी पार्टी वाले पैसे देंगे तो उसे ले लेना, पर वोट झाड़ू को ही देना, वाले बयान पर कड़ी फटकार लगाई थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भविष्य में अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो पार्टी की मान्यता निलंबित या खत्म करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

My letter to Chief Election Commissioner. There ought to be a public debate on this issue pic.twitter.com/bpBA4iwGPw