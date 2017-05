AAP के अंदर 'रार' बरकरार,अमानतुल्ला ने दिया इस्तीफा

आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर पार्टी पर 'कब्जा' करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद आप विधायक अमानतुल्ला खान ने सोमवार को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) से इस्तीफा दे दिया है।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 9:14 [IST]

AAP Okhla MLA Amanatullah Khan resign as a member of pac

