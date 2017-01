31 दिसंबर की रात बेटा मलखान (26) पड़ोस में रहने वाले शख्स के साथ घर से बाहर गया था। एक जनवरी को उसका शव नहर के पास खाली पड़े एक कमरे में मिला।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 9, 2017, 13:40 [IST]

English summary

Crime Branch has arrested a 50-year-old man for allegedly killing another man on New Year's Eve following a quarrel over of Rs 100 in northwest Delhi's Kanjhawala.