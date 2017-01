बेटा नहीं पैदा करने पर पत्नी को घर से निकाला, सेरोगेसी की मदद से पैदा किया वारिस

मुंबई में एक शख्स ने अपनी पत्नी को इसलिए घर से निकाल दिया, क्योंकि वो बेटा पैदा नहीं कर पाई। इतना ही नहीं उससे बिना पूछे उसने सेरोगेसी से वारिस पैदा कर लिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 19:55 [IST]

English summary

The woman complained that she was thrown out of home because she couldn’t deliver a male child and refused to go for sex-determination test.