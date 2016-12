नोटबंदी: पुरानी करंसी को डॉलर और सोने में बदलने वाले व्यापारियों पर ईडी ने कसा शिकंजा

प्रवर्तन निदेशालय जावेरी बाजार के तीन कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा रहा है। जानकारी के मुताबिक तीनों कारोबारियों ने 70 करोड़ के पुराने नोटों को अमेरिकी डॉलर और सोने में बदल दिया।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 19:40 [IST]

English summary

Zaveri Bazaar traders probed by ED for selling dollars gold at hefty premium in exchange for old currency notes.