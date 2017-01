23 साल बाद जेल से रिहा हुए पिता को देखते ही 24 साल के बेटे को पड़ा दिल का दौरा, मौत

24 साल के साजिद ने जैसे ही रिहा होकर जेल से बाहर आते हुए अपने पिता को देखा उसको दिल का दौरा आ गया, परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 14:48 [IST]

English summary

son meets father after 23 years in front of jail dies of shock