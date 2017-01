शोभा डे ने सुषमा स्वराज को दी चुप रहने की सलाह, लोग बोले अपना काम करो

मुंबई। लेखिका शोभा डे को ट्विटर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सलाह देना उल्टा पड़ गया है। उन्होंने विदेश मंत्री को शांत रहने की सलाह दी, तो ट्विटर यूजर्स ने उनकी ही खिंचाई कर दी और उनको अपने काम से काम रखने की सलाह दे डाली। शोभा डे ने एक ट्वीट कर सुषमा को शांत रहने और ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय रहने को मना किया था।

Sushma Swaraj : Resolution for 2017 - Keep calm and stop tweeting. — Shobhaa De (@DeShobhaa) January 13, 2017

शोभा डे के इस ट्वीट के बाद ट्विटर यूजर्स ने शोभा डे से पूछा कि आखिर उन्हें सुषमा स्वराज से दिक्कत क्या है। अगर वो ट्विटर के जरिए लोगों की मदद कर रही है तो इससे आपको क्या परेशानी हो रही है। ट्विटर यूजर श्वेता झालानी ने शोभा डे की खिंचाई करते हुए लिखा कि राखी सावंत भी आपसे बेहतर बातें करती हैं। हमारी विदेश मंत्री अच्छा काम कर रही हैं उनको सम्मान दीजिए। शोभा डे की लिखी किताबों की तस्वीरें भी ट्विटर यूजर ने पोस्ट की और कहा कि आप भी इस ओर ध्यान दीजिए और अपना लेखन सुधारिए। सर रवींद्र जडेजा नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, शोभा डे 2017 का वादा - ट्वीट ऐसा करो जो शोभा दे।



@DeShobhaa I really dont understand why u have problem with Shushma Swaraj? Let her express share support talk help anyone and anybody