मुंबई: पापा के मना करने पर भी बेटी ने क्लिक करनी चाही सेल्फी, मिली मौत

परिवार तमिलनाडु से घूमने मुंबई आया था लेकिन पापा के मना करने के बावजूद सेल्फी करना बेटी को भारी पड़ गया।

Subscribe to Oneindia Hindi

मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समुद्र तट पर सेल्फी लेना 21 वर्षीय इंजनीयरिंग छात्रो को सेल्फी क्लिक करने की कोशिश करना भारी पड़ गया। मिली जानकारी के अनुसार तमिलनाडु की रहने वाली मिनाक्षी प्रिया राजेश ने इंजनीयरिंग की परीक्षाएं खत्म होने के बाद मुंबई जाने की प्लानिंग बनाई। यहां वो अपनी मां, बड़ी बहन और पिता के साथ आई थी। परिवार साकीनाक स्थित एक होटल में रुका हुआ था। आया हाईटाइड मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को दोपहर साढ़े तीन बजे जब मिनाक्षी अपनी बहन और मां के साथ सेल्फी लेने के लिए समुद्र के तट पर मौजूद एक चट्टान पर खड़ी थी तभी वहां हाई टाईड आया और उसका संतुलन बिगड़ गया। जिसके बाद वो पानी में बह हई। पुलिस ने बताया कि स्थानीय मछुआरों और फायर ब्रिगेड की मदद से मिनाक्षी का मृत शरीर बांद्रा वर्ली सी-लिंक से बरामद हुआ। मिनाक्षी और उनका परिवार 30 अप्रैल को मुंबई आया था। नाम प्रकाशित ना करने की शर्त पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 मई को उनके परिवार ने घूमने के लिए पूरे दिन के लिए कैब बुक किया था। कई जगह जाने के बाद उनकी टूर बांद्रा फोर्ट पर खत्म होने वाला था। मीनाक्षी ने अपने परिजनों से सेल्फी लेने के लिए कहा। हालांकि उस खतरनाक जगह पर जाने से उनके पिता ने रोका था। पापा का नाम कई बार पुकारा इतना ही घटना स्थल से थोड़ी दूर पहले ही मुंबई पुलिस ने चेतावनी का बोर्ड लगा रखा है। अचानक से हाईटाइड आने पर मीनक्षी का संतुलने बिगड़ा और वो समुद्र में बह गई। थोड़ी देर तक उसके चीखने की आवाज आती रही। बताया गया कि वो मदद के लिए चिल्ला रही थी और अपने पापा को बुला रही थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना के बारे में पुलिस को बताया। घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी एंबुलेंस भी पहुंची। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि मीनाक्षी का शव सोमवार को 6 बजे बरामद हुआ।

WHAT OTHERS ARE READING