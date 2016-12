पीएम नरेंद्र मोदी का मुंबई में बड़ा चुनावी दांव, 1 लाख करोड़ रु का गिफ्ट

पीएम मोदी नें मुंबई में 1 लाख करोड़ की परियोजानाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने इसे मुंबई के इतिहास में मील का पत्थार बताया।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 23:55 [IST]

English summary

Eyeing at civic polls next year, PM Narendra Modi started projects of 1 lakh crore rupees in Mumbai.