2000 की नई करेंसी में 35 लाख रु और 2.5 किलो सोना के साथ छह को पकड़ा

पुलिस ने खुफिया सूचना मिलने पर पनवेल में एक कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें से लाखों रुपए के नए नोट के साथ सोना बरामद हुआ।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 3:12 [IST]

English summary

Police in Mumbai recovered over Rs 35 lakh cash and 2.5 kg gold from six persons which were arrested later.