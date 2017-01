हिंदी फिल्‍मों में अपने अभिनय के दम पर राज करने वाली अभिनेत्री करीना कपूर खान की व्‍यक्तिगत जानकारी हैक करने के मामले में एक व्‍यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 20:50 [IST]

Mumbai's Cyber cell arrest a person for attempting to hack IT details of Actress Kareena Kapoor