जिस लड़की से किया प्यार और फिर शादी, 20 साल बाद उसी से रेप के आरोप में जेल

समीर खान और दीपा को 22 साल पहले एक-दूसरे से प्यार हो गया। 1997 में दोनों घर से भाग गए और शादी कर ली, दीपा के पिता ने समीर पर रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 12:53 [IST]

English summary

mumbai man faced kidnap and rape charges after 20 year of incident