दुनिया की सबसे मोटी महिला की वजह से दौड़ी मुंबई पुलिस

मामला इमान को पानी पिलाने को लकर बिगड़ा, इमान की बहन शायमा की उसे पानी देने की जिद करने के बाद अस्पताल ने पुलिस को बुला लिया।

मुंबई। मुंबई के सैफी अस्पताल में अपना इलाज करा रही दुनिया की सबसे मोटी औरत कही जा रही मिस्त्र की इमान अहमद की बहन गुरुवार को अस्पताल स्टाफ से भिड़ गईं। मामला इमाद को पानी पिलाने को लकर बिगड़ा, जब इमान को पानी पिलाने को लेकर उनकी बहन शायमा जिद करने लगी। मामला इतना बढ़ा कि अस्पताल ने पुलिस को बुला लिया। नली से ही दिया जा रहा खाना इमान का इलाज कर रही टीम के डॉक्टरों के मुताबिक इमान को नली के जरिए ही खाने को दिया जा रहा है, उन्हें सीधे मुंह से कुछ भी नहीं खिलाते हैं लेकिन शायमा उन्हें पानी पिलाने की बात कह रही थीं। नर्स को दिया धक्का डॉक्टर का कहना है कि शायमा को जिस नर्स ने इमान को पानी देने से रोका उसे उन्होंने धक्का दे दिया। जिसके बाद उसने सीनियर डॉक्टरों से इसकी शिकायत की। जिसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंचीं। पुलिस ने कर रही मामले की जांच पुलिस ने मामले की जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कही है। पुलिस के अनुसार, अस्पताल स्टाफ का आरोप है कि जिस तरह से शायमा ने किया वो मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है और वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इलाज के लिए मिस्त्र से आई हैं इमान इमान अहमद मिस्त्र से अपने इलाज के लिए मुंबई आई हैं। जब वो आईं तो उनका वजन करीब 500 किग्रा था। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इमान का वजन 150-200 किग्रा कम हो चुका है. वहीं अस्पताल के इन दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं।

